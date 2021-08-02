Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan tutuklandı

Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdüğünü sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra’nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan’la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan’ı sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, “Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok” diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan’ı serbest bıraktı.

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan’ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.