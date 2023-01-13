İnşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi

Samsun'da Irak uyruklu bir işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Göktürk Sokak'taki apartman inşaatının iskelesinde dış cephe mantolama işi yapan Irak uyruklu Wood Sarey (30) dengesini kaybederek düştü.

İşçilerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı, Canik ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sarey, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, müteahhit S.K. ile dış cephe mantolamasını yapan firmanın yetkilileri S.S. ve E.S.'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.