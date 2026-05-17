İnşaat işçilerinin yatakhanesinde yangın: 1 ölü, 7 yaralı
Fotoğraf: DHA
Yayın Tarihi: 17.05.2026 , 13:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 , 13:56
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde inşaat şantiyesinde yatakhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı.
Sabah saatlerinde konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı.
Yaralı işçiler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
