soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

İnşaat işçilerinin yatakhanesinde yangın: 1 ölü, 7 yaralı

Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 17.05.2026 , 13:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 , 13:56

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde inşaat şantiyesinde yatakhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı.

Sabah saatlerinde konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı.

Yaralı işçiler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: AA
