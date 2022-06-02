İnşaat duvarı çöktü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarı şiddetli fırtına sonucu çöktü.

AA'da yer alan habere göre, duvarın altında 5 çocuğun kaldığı bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 7 yaiındaki Hacı Ali Günseli, 5 yaşındaki Mustafa Tiren, 11 yaşındaki Vakkas Çalışkan, 14 yaşındaki Seydi Çelik ve 11 yaşındaki Muhammed Mustafa Günseli'yi göçük altından çıkardı.

Araban Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuklardan Hacı Ali Günseli, ve Mustafa Tiren yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Vakkas Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.