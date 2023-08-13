Inhouse Global işçilerinin ücretleri ödenmiyor

Inhouse Global işçileri, ücretlerinin ödenmediğini, çalışanların mobinge maruz kaldığını, işten ayrılan işçilerin de ödemelerinin yapılmadığını anlattı.

Patronların Ensesindeyiz'den alınan bilgiye göre, şirketin büyük kârlar elde etmesine rağmen maaş ödemelerinin yapılmadığını belirten işçiler, şirketin uluslararası gayrimenkul satışından sağlık turizmine kadar çok sayıda alanda pek çok ülkeyle işler yaptığını aktardılar.

Fergüven’in şirketi Inhouse Global

Fergüven Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş çatısı altında, başta Inhouse Global olmak üzere, Fullhouse ve sağlık turizmi alanındaki yeni girişimleri Inhealth Global şirketleri, farklı alanlarda yüzlerce emekçiyi çalıştırıyor.

Bu büyüklükteki şirket ağı, yüksek kazançlar elde ederken emekçiler açısından ise durum tam tersi.

İşçiler, patronlarının tutumunu şöyle anlattı:

“Patronlarının söylemleriyle başka şirketler işten çıkarım yaparken onlar hiçbir çalışanını işten çıkarmıyor. Maaşları yatırmama / geç yatırma sebepleri olarak da bu bahanelerini sunmaya devam ediyorlar. Her geçen gün artan enflasyonun patronları daha çok etkilediğini, asgari ücretin artmasıyla zavallı patronlarının çözüm yolları aradığının altını çizip duruyorlar. Öyle ki, bir önceki ay zoraki yatırılan maaşları yönetim kurulu şu şekilde aktarıyor: “Patronunuz öyle iyi bir adam ki, altındaki arabasını değiştirdi. Bir alt model aldı. Yine de sizlerin maaşını yatırdı. Çalışanlar da kadir kıymet bilsinler.”

Türkiye, Dubai, Kıbrıs, Yunanistan’da birçok projeye sahip

Sektörünün önde gelen firmalarından olan Inhouse Global, dünya çapında hizmet veren Gayrimenkul yatırım firması. Türkiye başta olmak üzere Dubai, Kıbrıs, Yunanistan gibi ülkelerde birçok projenin aracı ve sahibi olan firma, sadece tek bir satıştan en az binlerce dolar kazanç sağlıyor.

Inhouse Global’de emekçiler neler yaşıyor?

Emekçilerin Patronların Ensesindeyiz’e (PE) ulaşmalarıyla birlikte yaşanan haksızlık ve mobingin boyutları da ortaya çıktı. Çok sayıda göçmen işçinin çalıştığı şirkette, işçilerin bir kısmının sigortasız çalıştırıldığı iddia edildi. Göçmen işçilerin haklarını arayabilecekleri bir yapının olmaması onları bu zor şartlarda çalışmayı kabul etmek zorunda bırakıyor.

Türk çalışanlarda ise durum farklı değil. İşçiler, son zam oranlarından sonra çalışanların istifa etmek zorunda kaldığını belirttiler. Emekçilerin maaş skalalarını asgari ücretin çok az üzerinde tutan şirket buna yanıt olarak “Hepimiz dar bir boğazdan geçiyoruz. Birlikte bugünleri atlatmamız lazım. Şirkete destek olma vakti. Sonrasında hepimiz rahat edeceğiz” diyor.

PE’ye ulaşan işçiler, şirketin yaptığı bu açıklamaya “Şirket bu açıklamayı yaparken gıdaya, ulaşıma, elektriğe ve diğer yaşamsal ihtiyaçlara gelen zamları yok sayıyor. Alt model araca binmeyi marifet sayan patronlar, metrobüse yetişmek için minibüs ücretini bile düşünen emekçinin maaşından kısarak kârlarını koruma derdinden kaçınmıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Ağır sözlerle mobbinge maruz kalıyorlar

Şirket patronunun çalışanları “Mesaiye kalın, sabah geç kalmayın, mesai ücreti almayacaksanız, geç kalırsanız maaşınızdan kesilir”, “Gerekirse işçi çıkaralım, çıkan işçinin bir kısım maaşını çalışan işçiye verelim. O iki pozisyonu yürütsün”, “Maaşlar ne kadar gecikir bilemeyiz, kasa boş, beğenmeyen kapı açık gidebilir” gibi sözlerle taciz ettiğini belirten işçiler, kimi zaman fiziksel şiddet örneklerinin de olduğunu belirtiyorlar.

Maaşları geç yatıran şirket, yatmayan maaşlarla çalışanlarını tehdit etmekte, tüm bunlar yokmuş gibi işçilerden yüksek performans beklemektedir.

İşçilerin talepleri var

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan Inhouse Global çalışanları, işten çıkan/çıkarılan ve halen çalışmaya devam eden arkadaşlarının geçmiş maaşlarının yatırılmasını, maaş günlerinin aksatılmamasını ve insanca yaşam için maaş rakamlarının tekrar belirlenmesini talep ediyor.