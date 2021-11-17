İngiltere'ye ait bir F-35 Akdeniz'de çakıldı

İngiliz Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin amiral gemisi HMS Kraliçe Elizabeth'e ait bir F-35 savaş uçağının rutin bir operasyon sırasında Akdeniz'e düştüğünü açıkladı. Bakanlık soruşturmanın başladığını da sözlerine ekledi.
İngiliz Savunma Bakanlığı, pilotun uçaktan atladığını ve güvenli bir şekilde uçak gemisine geri döndüğünü söyledi.
A British F35 pilot from HMS Queen Elizabeth ejected during routine flying operations in the Mediterranean this morning.— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 17, 2021
The pilot has been safely returned to the ship and an investigation has begun, so it would be inappropriate to comment further at this time.