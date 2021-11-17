İngiltere'ye ait bir F-35 Akdeniz'de çakıldı

Kraliçe Elizabeth Uçak Gemisi'nden kalkan bir uçak Akdeniz'de düştü.

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İngiliz Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin amiral gemisi HMS Kraliçe Elizabeth'e ait bir F-35 savaş uçağının rutin bir operasyon sırasında Akdeniz'e düştüğünü açıkladı. Bakanlık soruşturmanın başladığını da sözlerine ekledi.

İngiliz Savunma Bakanlığı, pilotun uçaktan atladığını ve güvenli bir şekilde uçak gemisine geri döndüğünü söyledi.

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