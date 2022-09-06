İngiltere'nin yeni başbakanı Truss'tan Başbakanlık Ofisi önünde ilk konuşma

Muhafazakar Parti Başkanlığı yarışında Rishi Sunak'ı yenerek İngiltere'nin yeni başbakanı olan Liz Truss, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i ziyaretinden sonra Başbakanlık Ofisi önünde ilk konuşmasını yaptı.

'Ailelerin üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor'

İngiltere'de yaşanan hayat pahalılığına değinen Truss, "Ailelerin üzerindeki yükü azaltmamız ve insanların hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekenlere sahip olduğumuzu biliyorum. Elbette kolay olmayacak ama başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

'Yatırımı artırmak için vergileri keseceğim'

İngiltere'nin yeni Başbakanı olarak yönetiminin vergiler, enerji krizi ve sağlık hizmetlerine odaklanan 3 önceliği takip edeceğini söyleyen Truss, "İlk olarak, vergi indirimleri ve reform yoluyla ekonomiyi büyütmek için cesur bir planım var. İş odaklı büyümeyi ve yatırımı artırmak için vergileri keseceğim. Birleşik Krallık'ın inşasını ve büyümesini sağlamak için misyonumda reformu sürdüreceğim. İnsanların aşırı enerji faturalarıyla karşı karşıya kalmamasını sağlamak için çalışacağız" dedi.

Truss, "İkinci olarak, Putin'in savaşının neden olduğu enerji krizini ele alacağım. Enerji faturalarıyla başa çıkmak ve gelecekteki enerji arzımızı güvence altına almak için bu hafta harekete geçeceğim" ifadelerini kullandı.

Üçüncüsü odak konusunun sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi olduğunu söyleyen Truss, "İnsanların doktor randevularını ve ihtiyaç duydukları sağlık servisi (NHS) hizmetlerini alabilmelerini sağlayacağım. Ekonomiye, enerjiye ve NHS'ye hizmet ederek sağlık hizmetimizi sağlam temellere oturtacağız" dedi.

Başbakanlık Konutu’na yerleşti

Truss, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya gelmiş ve yeni bir hükümet kurulması konusunda Kraliçe ile görüştükten sonra II. Elizabeth tarafından resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı olarak atanmıştı. Eşi ile birlikte Başbakanlık Konutu’na yerleşen Truss'ın ilerleyen günlerde kabinesini kurmaya başlaması ve yeni atamaları yapması bekleniyor.