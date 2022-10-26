İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ilk görüşmesini Zelenskiy ile yaptı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, dünya liderleriyle ilk telefon görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptı ve ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin, başbakanlığı döneminde "her zamankinden daha güçlü olacağını" belirtti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, Sunak'ın, Zelenskiy ile İngiltere'nin Ukrayna'ya olan kararlı desteğini vurgulamak için konuştuğunu bildirdi.

Açıklamada, "Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin başbakanlığı döneminde her zamankinden daha güçlü olacağını ve Zelenskiy'in, (Sunak) hükümetinin dayanışmayı sürdüreceğine güvenebileceğini söyledi" ifadesi kullanıldı.

Sunak'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) "Ukrayna'da nükleer güvenliği ve herhangi bir dezenformasyon konusunda şeffaflık sağlamak için yaptığı" çalışmaların önemine de dikkati çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her iki lider de devam eden ekonomik yaptırımlar yoluyla Putin'in barbar rejimine baskı yapmaya devam etme gereği konusunda anlaştı. Zelenskiy, Sunak'ı görevinden dolayı tebrik etti ve Diwali Işık Bayramı'nı kutladı. Başbakan Sunak da Zelenskiy'e teşekkür etti ve yakın zamanda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi."

Sunak'ın selefi Liz Truss da Başbakan olduğunda ilk görüşmesini, 6 Eylül'de Zelenskiy ile yapmıştı.

Zelenskiy'den 'minnettarım' mesajı

Zelenskiy de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sunak ile "harika" görüşme yaptığına değindi ve Ukrayna-İngiltere ilişkilerinde yeni bir dönem yazmaya karar verdikleri belirtti. Başbakan Sunak'ın, ilk telefon görüşmesini kendisiyle yapmasını taktir ettiğini dile getiren Zelenskiy, "İngiliz halkının desteği için her zaman minnettarım" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden ile de görüştü: Pasifik vurgusu

Öte yandan İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ile ABD Başkanı Joe Biden da telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, Kuzey İrlanda meselesi ile Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, görüşmede, Biden'ın, Sunak'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği ve iki liderin birlikte yakın çalışmayı dört gözle beklediği bildirildi.

Biden'ın, İngiltere'nin ABD'nin en yakın müttefiki olmaya devam ettiğini söylediği kaydedilen açıklamada, Sunak'ın da iki ülke arasındaki ilişkinin muazzam gücü üzerinde mutabık olduklarını ifade ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Liderler, hem ikili düzeyde hem de (Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki) AUKUS anlaşmasının istikrarı artırma ve Çin'in kötü niyetli etkisine karşı koyma çabalarının bir parçasını oluşturduğu Hint-Pasifik gibi bölgelerde İngiltere-ABD iş birliğinin kapsamını ele aldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, İngiltere ile ABD'nin, "Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşta başarısız olmasını sağlamak amacıyla oynadıkları öncü rolü" dile getirdiklerine değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başbakan Sunak ve Başkan Biden, Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nı koruyarak Kuzey İrlanda halkının güvenlik ve refaha sahip olmasını sağlama ihtiyacı konusunda da mutabık kaldılar. Liderler, Endonezya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde şahsen görüşmeyi dört gözle bekliyor.”