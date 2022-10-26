Erdoğan ve İngiltere Kralı 3. Charles telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Kralı 3. Charles telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından konuya dair sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti."