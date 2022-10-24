İngiltere'nin yeni başbakanı Sunak: Derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok

İngiltere'de başbakanlık dönemi 45 gün süren Liz Truss'ın ardından İngiltere başbakanı olan Rishi Sunak ilk konuşmasını yaptı.

konuşmasının başında İngiltere'ye yaptığı hizmetlerden dolayı Truss'a teşekkür eden Sunak, partinin yeni lideri seçilmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Sunak, İngiltere'nin büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkeye çok şey borçlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak, derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım. Çünkü karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin ve çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmenin tek yolu bu. Size dürüstlük ve alçakgönüllülükle hizmet edeceğime ve İngiliz halkına hizmet etmek için her gün çalışacağıma söz veriyorum." (AA)