İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere'de başbakanlık dönemi 45 gün süren Liz Truss'ın ardından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yeni başbakan oldu.

Muhafazakar Partili vekillerin 200'den fazlasının Sunak'a destek verdiği belirtildi.

Sunak'ın tek aday olması nedeniyle parti içerisinde bir seçim süreci yaşanmadı. Eski Başbakan Boris Johnson, Truss'ın istifasının ardından yeniden aday olma yarışına girmiş ancak parti içerisinde birlik olmadığı için yarıştan çekilmişti.

42 yaşındaki Sunak, İngiltere tarihinin en genç başbakanı oldu.