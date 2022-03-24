İngiliz eğitmenlerin, Ukrayna ordusunu 2018'de, yani NLAW tanksavarlarının Ukrayna'ya teslim edilmesinden çok önce silah kullanımı konusunda eğittikleri ortaya çıktı.

RIA Novosti'de yer alan habere göre, bu durum Donetsk bölgesindeki Volnovakha'da bulunan bir belgeyle ortaya çıktı.

Eğitimin 17 Ekim – 2 Kasım 2018 tarihleri ​​arasında gerçekleştiği belirtiliyor.

2018 yılında taraflar Minsk süreci çerçevesinde diplomatik bir çözüme ulaşma çabalarını sürdürürken, Batılı ülkeler defalarca Minsk anlaşmalarına desteklerini ilan etmişti.