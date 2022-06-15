İngiltere'nin göçmen planına AİHM engeli sonrası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ayrılma tartışması

İngiltere’nin, sınırlarına gelip sığınma başvurusu yapmak isteyenleri Ruanda’ya gönderme planının uygulamasının dün başlaması planlanırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) son dakikada planı engelledi. AİHM'nin sığınmacı planını engellemesinin ardından, İngiltere hükümet yetkilileri, İngiltere'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) ayrılmasını içeren seçeneklerin masada olduğunu söylediler.

Johnson: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkma ihtimali gündemde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada, "Hukuk dünyası, hükümetin mantıklı olduğunu düşündüğü bir yasayı uygulamasını durdurmaya çalışmanın yollarını bulmakta çok mahir. Yol almamıza yardımcı olması için bazı kuralları değiştirmek gerekli olacak mı? Olması gayet mümkün. Bütün bu seçenekler sürekli gözden geçiriliyor" diye konuştu. Johnson, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkma ihtimalinin gündemde olduğunu söyledi.

Başbakanlık: Tüm seçenekleri masada tutuyoruz

The Telegraph'ın haberine göre, İngiltere Başbakanlığı, hükümetin AİHS'den çekilmeyi değerlendirdiği söyledi. Downing Street'ten yapılan açıklamada, Ruanda'ya sınır dışı uçuşlarının devam etmesini sağlamak için "ne gerekiyorsa yapacağını" ve "tüm seçenekler masada" olduğu söylendi.

Hükümetin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilip çekilemeyeceği sorulduğunda, Başbakanlık Sözcüsü, "Gerekli olabilecek diğer yasal reformlar da dahil olmak üzere tüm seçenekleri masada tutuyoruz. Bu turda tüm mevzuata ve süreçlere bakacağız” dedi.

İçişleri Bakanı: AİHM'den yazılı karar elimize ulaşmadı

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, AİHM'in kararının kendisini şaşırttığını belirterek, "Bu planın hayata geçirilmesinin kolay olmayacağını hep söyledim. Yargının son andaki meydan okuyuşu ve uçuşun iptal edilmesi beni hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

Patel konuşmasına, "Doğru şeyi yapmamız engellenemeyecek. Kendi sınırlarımızı kontrol etme hakkımız olmamasını kabul etmiyoruz. İnsan ticareti yapan suç çetelerinin tehditlerine göz yummayacağız" diye devam etti. İçişleri Bakanı Patel, hükümetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dün geceki kararı henüz yazılı olarak almadığını sözlerine ekledi.

Başsavcı: Hiçbir ihtimali dışlamıyor, hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz

BBC'nin haberine göre, hükümetin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilip çekilemeyeceği sorusuna cevap veren Başsavcı Suella Braverman, “Hükümet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararın hemen ardından tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkça belirtti. Hiçbir şeye hükmetmiyoruz, hiçbir ihtimali dışlamıyoruz ve hedefimize ulaşmak için her şeyi, mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Bu hedef, Manş Denizi boyunca devam eden insan kaçakçılığının yasadışı ve suç teşkil eden uygulamalarını durdurmaktır" diye konuştu.