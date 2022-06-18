İngiltere'nin başkentinde binlerce kişi artan hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı

Bugün binlerce kişi, İngiltere hükümetinin durumu kötü bir şekilde yönetimesi nedeniyle ağırlaşan yaşam maliyetleri krizini ve enflasyonu protesto etmek için Londra'nın merkezinde yürüdü.

Protesto, İşçi Sendikaları Kongresi (TUC) tarafından Portland Place'den Parlamento Meydanı'na doğru bir yürüyüş olarak düzenlendi. TUC, maaşların enflasyon karşısında eridiğine dikkat çektiği açıklamasında 2008'den bu yana işçilerin neredeyse 20 bin pound (423 bin 700 lira) kaybettiğini belirtti.

Mayıs ayında, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 9'a yükseldiğini açıklamıştı. Bu son 40 yılın en yüksek seviyesi.

Eylemde yer alan sloganlar arasında "Akaryakıt yoksulluğuna son, konutları şimdi yalıtın", "Savaştan kes, refahtan değil", "Elektrik faturaları iptal edilsin", "Servet vergilendirilsin, işçiler değil" ve "Emekçilerin daha fazlasına ihtiyacı var" yer aldı.

Hükümetten yoksullaştırma savunusu: Maaşları arttırırsak fiyatlar artar

İngiltere hükümeti, maaşların enflasyonla eşleşmesinin mağazalarda fiyatların daha da yükselmesine neden olma riskini taşıdığını iddia ediyor. Hükümet bu bahaneyle İngilizlerin yükselen yaşam maliyetine ayak uydurmak için maaş artışı bekleyemeyeceklerini söyledi.

İngiltere Hazine Bakanı Simon Clarke, Daily Telegraph'ın aktardığına göre İngiltere vatandaşlarının "ücret konusunda gerçekçi olmayan beklentilere" sahip olmaması gerektiğini söyledi. Bakan, "Enflasyonun kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelmesini önleme konusunda bu noktada çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Söz konusu demeç, İngiltere'nin demiryolu altyapısında çalışan 40 binden fazla işçinin üç günlük bir greve çıkacaklarını açıklamalarını takiben geldi.