İngiltere'den Ukrayna'ya yeni askeri destek paketi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun 69. gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, videokonferans aracılığıyla Ukrayna Parlamentosu'na hitap etti. Boris Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtirken, İngiltere'nin Ukrayna'ya 300 milyon poundluk askeri yardım paketi göndereceğini açıkladı.

Ukrayna Parlamentosu'na hitap eden İngiltere Başbakanı Johnson, "Gün geçtikçe masum Ukrayna halkının üzerine füzeler ve bombalar yağmaya devam ediyor. Harika ülkenizin güneyinde ve doğusunda Putin, Ukrayna topraklarını almak ve elinde tutmak için yasadışı kampanyasına devam ediyor. Askerlerinin artık ne yaptıklarını bilmemek gibi bir mazereti yok. Savaş suçları işliyorlar ve vahşetleri geri çekilmek zorunda kaldıkları her yerde ortaya çıkıyor. Bucha'da, Irpin'de Gostomel'de ve diğer birçok yerde gördüğümüz gibi" dedi.

'Ukrayna kazanacak'

Johnson, Ukrayna'nın Rusya karşısında kazanan taraf olacağını belirterek, "Ukrayna kazanacak, Ukrayna özgür olacak." dedi. Johnson, Rusya'nın askeri stratejinin hatalı olduğunu söyledi. Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna operasyonu başladığında,Kiev'in günler içerisinde düşeceğini söylemlerinin yanlışlığının gösterildiğini söyledi.

'Ukrayna tarihinin en görkemli bölümlerinden biri'

Boris Johnson, Ukrayna Parlamentosu'na hitaben, "Askeri tarihin ve ülkenizin en görkemli bölümlerden birini yazdınız. Putin'in savaş makinesinin sözde karşı konulmaz gücü, Ukrayna’daki vatanseverlik ve ülke sevgisi ile kırıldı. Bu, Ukrayna’nın gelecek nesiller için hatırlanacak ve anlatılacak olan en güzel anlarından. Çocuklarınız ve torunlarınız, Ukraynalıların dünyaya, bir saldırganın kaba kuvvetinin, özgür olmaya kararlı bir halkın ahlaki gücüne karşı hiçbir şey ifade etmediğini öğrettiklerini söyleyecekler" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i otokrat olarak tanımlayan Johnson, "Bir otokrat kurumları kasten yok ettiğinde, güçlüymüş gibi görünebilir ve hatta bazı insanlar buna inanabilir, ama kendisi ve ülkesi için felaket tohumları ekiyor" diye sözlerine devam etti.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

Rusya'nın saldırılarının 2014 yılında başladığını söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ukrayna daha önce işgal edildi, Kırım Ukrayna'dan alındığında ve Donbas'ta savaş başladığında gerçek şu ki neler olduğunu kavramak için çok geç kaldık. O zaman Vladimir Putin'e karşı uygulamamız gereken yaptırımları toplu olarak uygulamayı başaramadık. Aynı hatayı tekrar yapamayız" dedi.

Johnson, İngiltere'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin Kiev'de tekrar açacağını açıklarken, "Büyükelçimiz Melinda Simmons'ın büyükelçiliğimizi yeniden açmak için Kiev'e döndüğünü söylemekten gurur duyuyorum" dedi.

İngiltere'den Ukrayna'ya 300 milyon poundluk askeri destek

İngiltere'nin Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık silah ve askeri teçhizat yardımında bulunacağını açıklayan Johnson, "Önümüzdeki haftalarda, size Brimstone gemisavar füzeleri ve Stormer uçaksavar sistemleri göndereceğiz. Sivilleri saldırı altındaki bölgelerden tahliye etmek ve yetkilileri korumak için zırhlı araçlar sağlıyoruz. Bugün İngiltere hükümetinden, şehirlerinizi bombalayan topçuların yerini saptayacak radarlar, kuvvetlerinize ikmal için ağır yük dronları ve binlerce gece görüş cihazı da dahil olmak üzere toplam 300 milyon poundluk yeni bir destek paketini duyuruyorum" diye sözlerine devam etti.

Zelenskiy: Saldırganlara her gün yeni sürprizlerimiz olsun

İngiltere Başbakanı Johnson'dan sonra konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Johnson ve tüm İngiltere halkına teşekkür etti. Zelenskiy, "24 Şubat 2022'de ortaklığımızın kağıt üzerinde olmadığını kanıtladılar. Ortak bir gelecek ve idealler için savaşıyoruz. Rusya’nın tam ölçekli savaş ilan etmesinden ve güzel Ukrayna topraklarımızı işgal etmesinden bu yana neredeyse 10 hafta geçti. Bu süre zarfında, Ukrayna ve İngiltere ortaklıktan çok dost ve kardeşçe davrandı. Bu sözler iltifat değil, nezaket değil sadece gerçek. Her gün iletişim halindeyiz. İngiltere tarafından sadece diyalog ve desteğin yanı sıra Ukrayna’yı, Rus işgalcilerden koruyan ordumuz için silah ve teçhizat desteğini tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmayacağım. Saldırganlara her gün yeni sürprizlerimiz olsun” dedi.