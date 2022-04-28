İngiltere Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Başkent Londra'da yaptığı basın toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Truss, "Ukrayna'nın kaderi tehlikede. Putin başarılı olursa, Avrupa'da daha korkunç sonuçlar olacak. Bu yüzden hazırlıklı olmalı, Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalı ve birleşik olmalıyız" dedi.

Liz Truss basın toplantısında, "Yaptırımlarımız Rusya'yı dış borçlarla karşı karşıya bıraktı ve daha ileri gitmemiz gerekiyor. Putin'in bu korkunç savaşı finanse edebileceği hiçbir yer olmamalı. Bu nedenle bu, petrol ve gaz ithalatını kesin olarak kesmek anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

"Putin'in savaş çabalarının finansmanını kesiyoruz" diyen İngiltere Dışişleri Bakanı, Ukrayna'da güvenliğin sağlanması için Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu kaynakların sağlanması gerektiğini söyledi. Truss, "Bu nedenle, Ukrayna'nın NATO standartında silahlarla donatılmasını sağlamak için Polonya ile ortak bir komisyon üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Truss, "Yaklaşımımız, askeri güç, ekonomik güvenlik ve daha derin küresel ittifaklar olmak üzere 3 alana dayanmaktadır. İlk olarak, toplu savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Doğu kanadı güçlendirilmeli ve Polonya gibi devletleri desteklemeliyiz. Bu nedenle varlığımızı artırıyor ve savunma işbirliğimizi derinleştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Avrupa Atlantik güvenliği ve Hint Pasifik güvenliği'nin önemine de dikkat çeken Truss, "Pasifik'in korunmasını sağlamak için Japonya ve Avustralya gibi müttefiklerimizle birlikte çalışarak Hint Pasifik'teki tehditleri önlememiz gerekiyor" diye konuştu. (İHA)