Putin: Ukrayna'da olanlara dışarıdan müdahale edilirse yıldırım hızıyla yanıt veririz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’ya yönelik yürüttüğü harekata üçüncü tarafların müdahalesine "yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini" söyledi.

Rusya parlamentosu Federal Meclis’in Yasa Yapıcılar Konseyi’nde konuşan Putin, "Biri, olanlara dışarıdan müdahale etmeye karar verirse ve Rusya’ya karşı bizim için kabul edilemez stratejik bir tehdit oluşturursa, bilmelidir ki karşı saldırılara yanıtımız yıldırım gibi şiddetli ve hızlı olacaktır” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Putin “Bunun için gereksinim duyabileceğimiz tüm enstrümanlara sahibiz. Şu anda kimsenin sahip olmakla böbürlenemeyeceği bu enstrümanlar, bizim elimizde var. Biz ise onlarla övünmeyeceğiz. Gerekmesi halinde onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini isterim” diye konuştu.