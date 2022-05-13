İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

İngiltere, Ukrayna'daki savaş nedeniyle bugün Rusya'ya yeni yaptırım kararı alındığını duyurdu. İngiltere'nin son yaptırımlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi ve kuzenlerini kapsadığı belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, Putin'in yakın çevresindeki aile üyelerini ve finansörlerini izole ederken, Ukrayna'ya yönelik anlamsız işgalini sürdüren Putin üzerindeki baskıyı artırıyor" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, "Putin'in lüks yaşamını destekleyen ve yakın çevresindeki gölgeli ağı ifşa ediyor ve hedefliyoruz. Ukrayna galip gelene kadar Putin'in saldırganlığına yardım ve yataklık eden herkese yaptırım uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yaptırım uygulananlar arasında

İngiltere Dışişleri Bakanlığı binden fazla kişiye ve 100 kuruma yaptırım uygulandığını açıkladı. (İHA)