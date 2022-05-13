Erdoğan: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda olumlu bir düşünce içerisinde değiliz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Finlandiya ve İsveç'in NATO kararı

"Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptılar önceki yönetimler, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. İkinci, yanlışı işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütleri için misafirhane gibi. Oraların, hatta daha da ileri gidiyorum, parlamentolarında da yer alıyorlar.

ABD'nin YPG'ye yaptırım muafiyeti

Dereyi görmeden paçaları sıvamanın anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapacak bilmiyorum. Her şeyi görüp, Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra tavrımızı ortaya koyuyoruz.

Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Amerika son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi PKK terör örgütüne karşı, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. TIR'larla araç gereç mühimmatı sevk etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Burada PKK'sı, YPG'si, kim olursa olsun, Irak'ın kuzeyinde de ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde yapmaya devam edeceğiz. Pençe Kilit'te dün itibariyle 82 terörist etkisiz hale gelmiştir. Havaların olumlu seyri halinde bu rakam daha ilerilere devam edecektir. Teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz adımlarınızı düzgün atın."