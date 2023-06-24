İngiltere'den Rusya'daki Wagner krizine ilişkin ilk açıklama

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya’da orduyla Wagner Grubu'nun karşı karşıya geldiği belirtilerek, gruba bağlı birliklerin Ukrayna'dan Rusya'ya iki noktadan girdiği" bildirildi.

Açıklamada, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "Rostov'daki askeri üsle kilit noktaları işgal ettiği" söylenerek, "Wagner Grubu, Moskova'yı ele geçirmek hedefiyle Voronej Oblastı üzerinden kuzeye doğru ilerliyor. Rus güçleri ile Wagner arasında bir çatışma olduğuna dair kısıtlı kanıt olsa da bazıları muhtemelen pasif duruş göstererek Wagner'e karşı durmadı" ifadeleri kullanıldı.

İlerleyen saatlerde ordu güçlerinin tavrının krizin gidişatını belirleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)