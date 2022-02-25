İngiltere'den Putin ve Lavrov'a yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulanacağını açıkladı.

AB Dışişleri Bakanları da Putin ve Lavrov'u yaptırım listelerine dahil etme kararı almıştı. Kısıtlamalar, özellikle varlıkların dondurulmasını etkileyecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, NATO Zirvesi'nde Vladimir Putin'e "en üst düzeyde acı çektirmek" amacıyla Rusya'yı Swift ödeme platformundan dışlamak için derhal harekete geçilmesi gerektiğini söylemişti.

Johnson, "İngiltere'nin dün açıkladığı yaptırım paketine ek olarak, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'a yakın zamanda yaptırımlar uygulayacağını" söylemiş ve İngiltere hükümetinin AB tarafından açıklanan yaptırımlara paralel olarak hareket edeceğini belirtmişti.