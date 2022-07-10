İngiltere'den provokasyon: Savaş uçakları 'tatbikat' için havalandı

İngiliz Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait altı savaş uçağı, ortak eğitim tatbikatları gerekçesiyle Finlandiya ve İsveç'e uçtu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, her iki ülkenin talebi üzerine yapıldığını belirttiği konuşlandırmanın "işbirliği yeteneklerini güçlendirme" amacını taşıdığını öne sürdü. Finlandiya ve İsveç'in "önemli savunma ortakları" olduğunu söyleyen Wallace, "Avrupa'da yenilenen bir tehditle karşı karşıya oldukları" iddiasında bulundu.

RAF'ın tatbikata gönderdiği uçaklar arasında iki son teknoloji F-35 jeti de bulunuyor.