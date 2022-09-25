İngiltere'den istihdam açığını kapatmak için vize sisteminde değişiklik kararı

İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülkede bazı kilit sektörlerdeki iş gücü açığını kapatmak için vize sisteminde köklü değişikliğe gidileceği belirtti.

Euronews'in aktardığı habere göre, Truss'ın bu girişimi sermayedarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak hükümetteki bazı Brexit yanlısı isimlerin plana muhalif olduğu bildirildi.

Financial Times gazetesinin haberine göre, Liz Truss, geçtiğimiz haftalarda yapılan seçim sonucu başkanlığına seçildiği Muhafazakar Parti içindeki göçmenlik karşıtı kabine üyelerini karşısına almak pahasına bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Meslekler listesi gözden geçirilecek

Bu kapsamda öncelikle "iş gücü açığı bulunan meslekler listesinin" değiştirilmesi öngörülüyor. Bu şekilde kilit bazı sektörlerin personel alımına imkan sağlanması amaçlanıyor. Bu sektörlerin başında ülkedeki internet altyapısının geliştirilmesi için geniş bant teknisyenleri başta olmak üzere iletişim teknolojileri alanında çalışanların yer alması bekleniyor.

Bir diğer değişiklik kapsamında mevsimsel tarım işçileri için uygulanan iş gücü tavan sınırının yükseltilmesi bekleniyor. Şu andaki vize sisteminde mevsimsel tarım işçileri için yalnızca 38 bin vize için kota bulunuyor. Ancak sektör temsilcileri ihtiyaç duydukları çalışan sayısının çok daha yüksek olduğunu belirterek bu sınırın yükseltilmesini talep ediyor.

Dil bilgisindeki yeterlilik şartı gevşetilebilir

Şirketlerin yabancı ülkelerden iş gücü istihdam edebilmesini kolaylaştırmak için İngilizce dil bilgisi yeterlilik şartının da gevşetilmesi gündeme alındı.

Yüksek vize ücretleri ve iş yerlerinin belirtilen iş için yerel çalışanın bulunamadığına dair kanıt sunması şartı yabancı işçi alımını zorlaştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın iş gücüne ihtiyaç duyan meslekler ya da sektörler listesinin genişletilmesi sayesinde bu zorlukların ortadan kaldırılması ve bu alanlarda çalışan ve İngiltere'ye göç etmek isteyenlerin başvurularını kolaylaştırması bekleniyor.

Uzun vadede de İngiltere'de yerleşmek için ülkeye geldikten beş yıl sonra yılda en az 35 bin 800 sterlin gelire sahip olma şartının da kaldırılması öngörülüyor.

Patronlar memnun

Hükümetin vize sistemini yeniden gözden geçireceği haberi, patronlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yaz aylarında İngiltere Ticaret Odası tarafından yapılan ve bin 700 iş yerini kapsayan bir ankette İngiltere'deki firmaların yüzde 60'ının daha fazla çalışana ihtiyaç duyduğu, ancak dörtte üçünün istihdam etmekte zorlandığı ortaya çıktı

Öte yandan The Times gazetesi, Liz Truss'ın kabinesinde Brexit yanlısı bazı isimlerin iş gücü açığının kapatılmasını amaçlayan ancak sınır kontrollerini gevşetecek olan bu değişikliklere muhalefet ettiğini aktardı.

Aralarında İçişleri Bakanı Suella Braverman, Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ve iş dünyasından sorumlu bakan Jacob Rees-Mogg gibi önemli bakanların bulunduğu grubun, öneriler sayesinde kişi başına gayrisafi milli hasılanın yükseleceğinin kanıtlanması halinde değişikliklere destek verebilecekleri belirtildi.