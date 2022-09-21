İngiltere hükümeti işletmelerin 6 ay boyunca enerji faturalarına üst sınır koydu

İngiltere hükümeti işletmelerin yükselen enerji fiyatları gölgesinde iflas etmemelerini sağlamak için bu kış işletmeler için toptan enerji faturalarına üst sınır koyacağını açıkladı.

Yetkililer, uygulamanın 1 Ekim'den itibaren altı ay boyunca yürürlülükte olacağını ve enerji faturalarının neredeyse yarısını kapsayacağını söyledi.

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Liz Truss, “Altı ay sonra gözden geçireceğiz. Bundan sonra barlar, dükkanlar gibi en savunmasız işletmelerin desteklenmeye devam etmesini sağlayacağız" dedi.

Ülkede gaz ve elektrik faturaları ve hızla artan gıda maliyetleri enflasyonu on yıllardır en yüksek seviyesine çıkardı. İngiltere Merkez Bankası, ekonominin gelecek yıl resesyona girmesini bekliyor. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta yüzde 9,9 artarken bu artış Temmuz'da yüzde 10,1'e ulaştı. İngiltere'de enflasyon geçtiğimiz yıllarda ortalama yüzde 2 civarındaydı.

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, "İşletmelerin çökmesini durdurmak, istihdamı korumak ve enflasyonu sınırlamak için adım attık" dedi.

Açıklamayı Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) memnuniyetle karşıladı. CBI'ın baş politika direktörü Matthew Fell, "İşletmelerin kepenk kapatmasıyla ilgili endişeleri hafifletecek" dedi. Ancak CBI, arzı artırmak için uzun vadeli enerji çözümü çağrısında da bulundu.

Muhasebe firması PwC, sadece işletmelere yardımcı olacak önlemin 10 ila 20 milyar sterline mal olabileceği tahmininde bulundu. Barclays bankası analistleri, hükümetin toplam harcamasının maliyetinin 235 milyar sterlini bulabileceğini hesapladı.

Truss, 8 Eylül'de tüketiciler için ısıtma ve elektrik için ortalama hane faturalarını yılda 2 bin 500 pound ile sınırlayan iki yıllık bir "enerji fiyatı garantisi" duyurdu. Hanehalkı ortalamasının Ekim ayından başlayarak yılda 3 bin 500 pound'a yükselmesi bekleniyordu.