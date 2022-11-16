İngiltere'den gerilimi tırmandıracak İran iddiası

İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in Genel Müdürü Ken McCallum, bu yıl İran istihbarat servisinin, rejimin tehdit olarak gördüğü İranlı İngiliz vatandaşlarını veya İngiltere'de ikamet eden kişileri kaçırmak ve hatta öldürmek için en az 10 kez teşebbüste bulunduğunu iddia etti.

McCallum bu iddiasını yıllık değerlendirme konuşmasında dile getirdi.

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümü üzerine başlayan protesto dalgasının, rejimi "eleştirenleri susturmak için şiddete başvurmaya" sevk ettiğini söyleyen McCallum, şu ifadeleri kullandı:

"İran, saldırgan istihbarat servisleri aracılığıyla doğrudan İngiltere'ye tehdit oluşturuyor. En keskin haliyle bu, rejim düşmanı olarak algılanan İngiliz veya İngiltere merkezli kişileri kaçırma ve hatta öldürme hırslarını içeriyor. Yalnızca ocak ayından bu yana bu türden en az 10 potansiyel tehdit gördük."

McCallum, İran'daki mevcut protesto dalgasının, totaliter rejim hakkında temel sorular sorduğuna değinerek, "Bu, büyük bir değişime işaret edebilir, ancak gidişat belirsiz" dedi.