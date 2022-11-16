İran: Eylemlerle ilgili dış bağlantılı unsurlar tutuklandı

İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisince gözaltına alınmasının ardından yaşamını yitirmesiyle başlayan gösteriler iki aydır devam ederken İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, protestolarla bağlantılı olduğunu iddia ettiği "Fransız istihbarat ajanları ile IŞİD bağlantılı unsurlar"ın tutuklandığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanı Vahidi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vahidi, ülkedeki protestolar sırasında tutuklanan kişilerin uyruklarının sorulması üzerine, "İsyanlarda yabancı uyruklu insanlar tutuklandı ve bunlardan bazıları bu isyanlarda büyük rol oynadı. Son olaylarda Fransız istihbaratının ajanları ve DEAŞ bağlantılı unsurlar tutuklandı. Bu kişiler hukuka uygun işlem yapılmak üzere yargıya teslim edildi" ifadelerini kullandı.

İran, ülkede tutuklanan iki Fransız vatandaşının, "Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğini sağlamak için gerekli zemini oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini itiraf ettikleri" görüntüleri 6 Ekim'de yayınlamıştı.

Fransa ise itiraf görüntülerinin baskıyla alındığını ve İran'ın iki Fransız vatandaşını "rehin aldığını" savunmuştu.

İran medyası, 20 Ekim'de gösteriler sırasında Amerikan, İngiliz, Fransız ve Afganistan vatandaşları dahil olmak üzere 14 yabancı uyruklunun tutuklandığını duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'da 7 Fransız vatandaşının tutuklandığını söylemişti.