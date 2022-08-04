İngiltere'den faiz artışı kararı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugünkü toplantısında 50 baz puan faiz arttırarak politika faizini yüzde 1,75'e yükseltti. Son faiz oranı Aralık 2008'den bu yana en yüksek politika faizi olarak kaydedildi.

Pandemi sürecinde faiz indiren merkez bankalarından olan İngiltere Merkez Bankası ilk faiz artışını Aralık 2021'de gerçekleştirmiş, sonrasında bu yıl içindeki 5 toplantıda toplamda 150 baz puanlık faiz artışı yapmıştı. Böylece faiz oranı yüzde 0,1’den yüzde 1,75’e çıkmış oldu

Enflasyon tahmini yüzde 13

İngiltere Merkez Bankası ayrıca enflasyonun Ekim ayında yüzde 13 ile zirve yapacağı tahmininde bulundu. Yapılan değerlendirmede Rusya-Ukrayna savaşının gaz fiyatlarında büyük artışlara yol açtığı, bunun da önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonu daha da yukarılara taşıyacağı belirtildi.

Ülkede haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9,4 olarak kaydedilmişti. İngiltere'nin enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde.