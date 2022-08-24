'İngiltere'deki barların dörtte üçü enerji krizi nedeniyle kapanabilir'

İngiliz medyası, ülkedeki barların yaklaşık yüzde 75'inin ağırlaşan enerji krizi karşısında hükümetten yardım alamamaları halinde kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Sputnik'in aktardığı, İngiliz Morning Advertiser dergisinde yer alan araştırmaya göre; restoran sahiplerinin yüzde 65'inin elektrik faturalarında yüzde 100'ün üzerinde artış gördüğü ve işletmecilerin de yüzde 500'lük bir artış bildirdiği ortaya çıktı.

Bu nedenle sektör temsilcileri, hükümetten KDV başta olmak üzere vergi indirimleri ve işletmeler için elektrik fiyatlarında üst sınır belirlemeyi de içerecek tedbirler geliştirmelerini talep etti.

Rekor seviyeye ulaşacağı tahmin edildi

Enerji danışmanlığı şirketi Auxilione ise İngiltere'de hanelerin yıllık ortalama elektrik harcamasının 2023'ün nisan ayında 6 bin 500 pound ile rekor seviyeye ulaşabileceği tahmininde bulunmuştu.

Mart ayında da Londra merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi, ülkenin 1950'lerden bu yana yaşam standartlarında en ciddi düşüşü görme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısının yer aldığı bir rapor yayınlamıştı.