İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Nükleer silah kullanmaya hazırım

Başbakan adaylarından olan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki soruya, 'Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum' dedi.

Haber Merkezi

Muhafazakâr Parti genel başkan ve başbakan adaylarından İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Truss, Birmingham'da Muhafazakâr Parti üyeleriyle düzenlediği toplantıda; Ukrayna, enerji krizi ve stratejik istikrar konularını değerlendirdi.

Sputnik'in aktardığı The Times'ın haberine göre; Truss, toplantıda, Londra'nın nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki soruya, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım" yanıtını verdi.

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