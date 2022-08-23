İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Nükleer silah kullanmaya hazırım

Muhafazakâr Parti genel başkan ve başbakan adaylarından İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Truss, Birmingham'da Muhafazakâr Parti üyeleriyle düzenlediği toplantıda; Ukrayna, enerji krizi ve stratejik istikrar konularını değerlendirdi.

Sputnik'in aktardığı The Times'ın haberine göre; Truss, toplantıda, Londra'nın nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki soruya, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım" yanıtını verdi.