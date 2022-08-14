İngiltere'de anketlerde Liz Truss önde

İngiltere'de Muhafazakâr Parti başkanı ve yeni başbakanın belirleneceği seçimde oy verme işlemlerinin sona ermesine günler kala yayımlanan anket sonucuna göre Dışişleri Bakanı Liz Truss, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’tan 22 puan önde olduğunu belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Muhafazakâr Partililer arasında gerçekleşecek başbakanın belirleneceği seçim 2 Eylül’e kadar devam edecek. Observer’ın yayımladığı ankette, Truss’a desteğin yüzde 61, Sunak’a olan desteğinse yüzde 39 olduğunu ifade edildi.

Öte yandan yapılan anket, iki aday yerine Boris Johnson’ın devam etmesini tercih ettiğini söyleyenlerin oranının yüzde 63 olduğunu da gösterdi.

Muhafazakâr Parti'de başkanlık yarışı

İngiltere'de Muhafazakâr Parti başkanlığı yarışı Dışişleri Bakanı Truss ve eski Maliye Bakanı Sunak arasında devam ediyor.

Parti içinde 20 Temmuz'da yapılan son oylamada, Sunak 137, Truss 113 oy almıştı.

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakâr Parti üyesi, partinin yeni başkanı ve İngiltere başbakanını 5 Eylül'de belirleyecek.