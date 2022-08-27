'İngiltere'de yoksul hanelerin harcamalarının yüzde 40'ı enerjiye gidebilir'

İngiltere'de Gaz ve Elektrik Piyasaları Ofisi'nin (OFGEM) enerji fiyatlarında üst sınırı bin 971 sterlinden 3 bin 549 sterlin seviyesine çıkarması yaklaşan kış için endişelere neden oldu.

Sky News'ten Ed Conway'in kaleme aldığı bir analizde enerji krizlerinin geçmişte yaşanan çeşitli resesyon ve fiyat sıkıntılarından farklı olduğunun altı çizilerek "Bu olayların hiçbiri bizi bu kış yaşamak üzere olduğumuz şeye hazırlamayacak. Çünkü enerji krizleri tamamen farklıdır. Bu sefer kırılan finansal sistem değil, tüm hayatımızdaki en önemli kaynaklar olan ısı ve güç" ifadeleri kullanıldı.

'Avrupa'daki her ülke bu zorlukla boğuşuyor'

Tüm ekonomik faaliyetlerin bir tür enerji transferi olduğu vurgulanan analizde, "Çoğu ekonomik çıktı bir yerde enerjiye bağlıdır. Tüm yollar sizi eninde sonunda tüm biçimleriyle enerjiye geri götürür" denildi.

"Enerji fiyatlarındaki artışlar İngiltere'ye özgü bir sorun değil, Avrupa'daki her ülke bu zorlukla boğuşuyor" şeklinde devam eden analiz, İngiltere'nin yerel fiyatları belirlemedeki yolunun yaşanan problemi artırdığına dikkat çekti. Buna göre, OFGEM her altı ayda bir toptan satış fiyatlarına bakarak ortalama bir birim fiyat belirliyor.

'İşletmeler çökerse aile ekonomisi çöker'

Hükümet hibelerinden sonra bile yoksul hanelerin harcamalarının yaklaşık yüzde 40'ının gaz ve elektriğe gidebileceğine değinilen analiz, "Bu inanılmaz ötesi. Bu, yaygın bir kıtlık ve savaş dışında hiç görmediğimiz türden bir kış anlamına gelir. İşletmeler için sonuçlarına bile gelmedik, çünkü işletmeler büyük bir hızla çökmeye başlarsa bu, ailelerin kazançlarının da çöküşü anlamına gelir" tespitiyle son buldu.