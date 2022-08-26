İngiltere'de 115 bin postacının grevi başladı

İngiltere'nin PTT'si olarak bilinen Royal Mail'de 115 bin postane çalışanı bugün greve çıktı. Postane çalışanları ülkedeki enflasyon oranına uygun ve yaşam maliyetlerindeki artışı karşılayacak bir ücret artışı talep ediyor.

İşçiler 31 Ağustos, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde de grevde olacaklar.

Postane çalışanlarının örgütlü olduğu İletişim İşçileri Sendikası (CWU), Royal Mail'e ücretlerdeki artışın yaşam maliyetlerindeki artışı karşılaması çağrısında bulundu.

CWU Genel Sekreteri Dave Ward, Whitechapel'deki Royal Mail personeline yaptığı konuşmada "Posta işçileri hak ettikleri onurlu ve düzgün bir ücret artışını sağlamak konusunda kararlı. Patronlar milyarlarca kâr elde ederken çalışanlarının gıda bankalarını kullanmaya zorlandığı bir ülkede yaşamaya devam edemeyiz" dedi.

2013 yılında özelleştirilen Royal Mail'in Mart ayında açıkladığı verilere göre şirket kârını bu yıl artırarak, 344 milyon sterlinden 416 milyon sterline çıkarmıştı.