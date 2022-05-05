İngiltere'de yerel seçimler bugün gerçekleşiyor

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yerel seçimler bugün TSİ 07.00'de başladı, sandıklar TSİ 22.00'de kapanacak. Seçim sonuçlarının bir yandan da, mevcut İngiltere hükümeti açısından Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson ve İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer arasında bir sınav olarak değerlendirilmekte.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere'de 140'tan fazla yerde, İskoçya'da 32, Galler'de de 22 belediye toplamda 4 bin 350 aday için yarışacak.

Muhafazakar Parti açısından kötü bir seçim sonucu ortaya çıkması halinde, parti içerisinde Boris Johnson'ın karşısına bir rakip çıkabileceği belirtildi. İngiltere'de artan enflasyon, pandemi sırasında Başbakanlık'ta kuralları ihlal edilerek yapılan partiler ve milletvekillerinin karıştığı skandalların seçimleri etkileyebileceği konuşulmakta.

İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde beklenen sonuçlara ulaşamaması halindeyse Kein Starmer'ın durumunun tartışılabileceği belirtildi.

Yerel parlamento seçimlerinin gerçekleşeceği Kuzey İrlanda'daysa anket sonuçları Sinn Fein'in seçimi kazanabileceğini gösteriyor. Sinn Fein, İngiltere'den ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti'ne bağlanmayı savunuyor.