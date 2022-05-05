ABD'den sonra İngiltere de faiz artırdı

İngiltere'de yıllık enflasyon oranının yüzde 10 olacağı beklentisinin açıklanmasının ardından, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 1 seviyesine çıkardı. İngiltere Merkez Bankası'nın bu kararıyla faiz oranı son 13 yılın zirvesine ulaştı.

Reuters'in haberine göre, bankanın bu kararı aralık ayından itibaren dördüncü faiz artırımı kararı olmakla birlikte, banka ekonomik yavaşlama endişelerine karşı ilerleyen dönemlerde faiz artışı sinyali vermekte. Reuters'in görüştüğü uzmanlara göre, 2023 yılı içerisinde İngiltere'de faiz oranı yüzde 2,5 seviyesine çıkacak.

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 50 baz puan artırmıştı.