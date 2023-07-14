İngiltere'de tuvalet süsü olarak kullanılan vazo Ming Hanedanı dönemine ait çıktı

İngiltere’de bir evin ikinci tuvaletinde kapı çarpmasın diye kullanılan bir vazo, çıkarıldığı müzayede de 3 bin 400 sterline alıcı buldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, vazo, Çin’in Ming Hanedanı ile ilişkilendiriliyor.

Amanda Lawler, vazoyu Essex’te bir ikinci el dükkanından 8,5 sterline aldıklarını anlattı.

Lawler kızına, evinin ikinci banyosu için bir süs eşyası alma görevi verdiğini ve vazonun evlerine böyle ulaştığını anlattı.

Antika vazo Lawler’ların evinde uzun bir süreyi evin ikinci banyosunda geçirdi.

Amanda Lawler, bir gün sosyal medyada dolaşırken ‘tıpatıp’ benzer bir vazonun 10 bin sterline kadar alıcı bulabileceğini gördüğünü aktardı.

Söz konusu vazoya, antika ürünlerin müzayede yolculuğunu içeren BBC programında değer biçilmişti.

Lawler, “Fotoğrafa baktım ve ‘bu bizim vazoya çok benziyor’ diye düşündüm” dedi.

Lawler, sonrasında bir uzmanla konuştuğunu ve tuvalet vazosunun değerini öğrendiğini anlattı.

Televizyon programındaki vazo ile Lawler ailesinin vazosunun eş olma ihtimali bulunuyor

Lawler, BBC programında gördüğü vazonun da benzer bir fiyata ikinci el dükkanından alındığını söyledi.

3 ila 4 bin sterlin arasında değer biçilerek müzayedeye çıkarılan Lawler’ların vazosu 3 bin 400 sterline ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satın alındı.