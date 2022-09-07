İngiltere'de parlamento binasında boyalı protesto

Hayvan hakları savunucuları Londra'da parlamento binasına boya fırlattı.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss’ın parlamentoya geçişi sırasında eylemlerini gerçekleştiren yaklaşık 10 kişilik hayvan hakları savunucuları, binaya boya fırlattılar.

İsmini belirtmek istemeyen bir eylemci PA haber ajansına verdiği demeçte, “Çağımızın en büyük sorunu olan iklim değişikliği sebebiyle süt hayvancılığının da etkilendiğini düşünüyorum. Liz Truss bu konuyla ilgili harekete geçmeli. Bizler sadece insanların dinlemesini istiyoruz” dedi.

Öte yandan eylemi gerçekleştiren grup üyeleri, Çevre Bakanlığı'na Ranil Jayawardena’nın atanmasından memnuniyet duymadıklarını ifade edip, Jayawardena karşıtı sloganlar atarak Liz Truss’a tepki gösterdi.

Truss'ın kabinesi belli oldu

Liz Truss'ın ofisinden yapılan açıklamada, bir önceki hükümette de görev yapan Savunma Bakanı Ben Wallace, İskoçya Bakanı Alister Jack, Galler Bakanı Robert Buckland ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma'nın görevinde kalacağı açıklandı.

Kabinedeki diğer isimler ve görevleri şu şekilde:

Therese Coffrey Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı

Kwasi Kwarteng Maliye Bakanı

Wendy Morton Hazine Müşteşarı

James Clevery Dışişleri Bakanı

Suella Braverman İçişleri Bakanı

Brandon Lewis Adalet Bakanı

Penny Mordaunt Avam Kamarası Başkanı

Lord True CBE Lordlar Kamarası Başkanı

Chris Heaton-Harris Kuzey İrlanda Bakanı

Michelle Donelan Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı

Anne-Marie Trevelyan Ulaştırma Bakanı

Ranil Jayawardena Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı

Kit Malthouse Eğitim Bakanı

Chloe Smith Çalışma ve Emeklilik Bakanı

Kemi Badenoch Uluslararası Ticaret Bakanı

Simon Clarke İskan Bakanı

Michael Ellis İngiltere Başsavcısı

Jacob Rees-Mogg İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı

Truss Ukrayna'ya gidecek

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Liz Truss'un Ukrayna Devlet Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'ya gideceği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi, Truss'un Ukrayna'ya "yakında" gideceğini söyleyerek, Ukrayna'ya İngiltere'nin uzun vadeli desteğinin devam edeceğini belirtildi.