İngiltere'de parlamento binasında boyalı protesto

Hayvan hakları savunucuları Londra'da parlamento binasına boya fırlattı.
İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss’ın parlamentoya geçişi sırasında eylemlerini gerçekleştiren yaklaşık 10 kişilik hayvan hakları savunucuları, binaya boya fırlattılar.
İsmini belirtmek istemeyen bir eylemci PA haber ajansına verdiği demeçte, “Çağımızın en büyük sorunu olan iklim değişikliği sebebiyle süt hayvancılığının da etkilendiğini düşünüyorum. Liz Truss bu konuyla ilgili harekete geçmeli. Bizler sadece insanların dinlemesini istiyoruz” dedi.
Öte yandan eylemi gerçekleştiren grup üyeleri, Çevre Bakanlığı'na Ranil Jayawardena’nın atanmasından memnuniyet duymadıklarını ifade edip, Jayawardena karşıtı sloganlar atarak Liz Truss’a tepki gösterdi.
Truss'ın kabinesi belli oldu
Liz Truss'ın ofisinden yapılan açıklamada, bir önceki hükümette de görev yapan Savunma Bakanı Ben Wallace, İskoçya Bakanı Alister Jack, Galler Bakanı Robert Buckland ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma'nın görevinde kalacağı açıklandı.
Kabinedeki diğer isimler ve görevleri şu şekilde:
- Therese Coffrey Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı
- Kwasi Kwarteng Maliye Bakanı
- Wendy Morton Hazine Müşteşarı
- James Clevery Dışişleri Bakanı
- Suella Braverman İçişleri Bakanı
- Brandon Lewis Adalet Bakanı
- Penny Mordaunt Avam Kamarası Başkanı
- Lord True CBE Lordlar Kamarası Başkanı
- Chris Heaton-Harris Kuzey İrlanda Bakanı
- Michelle Donelan Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı
- Anne-Marie Trevelyan Ulaştırma Bakanı
- Ranil Jayawardena Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı
- Kit Malthouse Eğitim Bakanı
- Chloe Smith Çalışma ve Emeklilik Bakanı
- Kemi Badenoch Uluslararası Ticaret Bakanı
- Simon Clarke İskan Bakanı
- Michael Ellis İngiltere Başsavcısı
- Jacob Rees-Mogg İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı
Truss Ukrayna'ya gidecek
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Liz Truss'un Ukrayna Devlet Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'ya gideceği bildirildi.
Başbakanlık Ofisi, Truss'un Ukrayna'ya "yakında" gideceğini söyleyerek, Ukrayna'ya İngiltere'nin uzun vadeli desteğinin devam edeceğini belirtildi.