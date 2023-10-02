İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük patlama sesi

İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında büyük bir patlama sesinin duyulduğu belirtildi.

BBC'nin haberine göre çok sayıda kişi Oxford yakınlarında büyük bir patlama sesi duyduğunu aktarırken, kentin kuzeybatısındaki karayolu üzerinde gökyüzünde oluşan devasa ateş topu video ve fotoğraflarla görüntülendi.

Kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri olduğu bildirildi.

Gıda atıklarını enerjiye dönüştüren şirketlerden Severn Trent Green Power, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Oxfordshire'daki tesisinde bir çürütücü tankına yıldırım çarptığını, tankın içindeki biyogazın alev aldığını duyurdu.

Tesisin güvenliği için acil servis birimleriyle çalıştıklarını duyuran şirket, gelişmelere ilişkin daha sonra bilgilendirme yapacaklarını açıkladı.