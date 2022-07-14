İngiltere'de Muhafazakar Parti başkanlığı için ilk oylama sonuçları belli oldu

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı Boris Johnson'ın istifasının ardından, parti içerisindeki ilk oylamada eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 88 oyla en çok milletvekilinden oy alan aday olurken, Penny Mordaunt 67, Liz Truss 50, Kemi Badenoch 40, Tom Tugendhat 37, Suella Braverman ise 32 oy aldı.

BBC'nin haberine göre, parti liderliği için en az 20 milletvekilinin desteğini alan sekiz aday yarışıyordu. Ancak bu ilk oylamada 30 oy barajını geçemeyen Jeremy Hunt ve Nadhim Zahawi elendi. Jeremy Hunt, yarışta Sunak'ı destekleyeceğini açıkladı.

Başbakanın kim olacağı 5 Eylül'de belli olacak

İkinci tur oylamanın Perşembe günü, ihtiyaç duyulursa üçüncü tur oylamanın da 18 Temmuz Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Son iki adayın 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi hedefleniyor.

Ardından yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, iki isimden birinin parti genel başkanı ve başbakan seçilmesi için oy kullanacak. Seçimin galibi 5 Eylül'de açıklanacak.

Sunak'a destekler artıyor

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yarıştan çekilip, Rishi Sunak'a destek verdiğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Dominic Raab da Sunak'a destek verdi.

Boris Johnson, parti içi seçimler hakkında "Destek vererek hiçbir adaya zarar vermek istemem" yorumunu yaptı. 7 Temmuz'da istifasını açıklayan ve partisinin yeni lideri seçilene dek başbakanlık görevini sürdüreceğini duyuran Johnson, kabinesindeki bakanları kendisinin yanında olmaları için ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylemişti.