İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 179'a çıktı

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de 71 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtilerek, ülkede 7 Mayıs’tan bu yana toplam vaka sayısının 179’a yükseldiği bildirildi.

UKHSA, yeni vakalara rağmen nüfusa yönelik riskin düşük olduğunu belirterek, vakalarla temas halinde olanlara 21 günlük karantina öneriyor.

Afrika dışındaki ilk maymun çiçeği vakası 7 Mayıs'ta İngiltere’de doğrulanırken, o günden bu yana Avustralya ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bazı ülkelerde birçok vaka tespit edildi. (İHA)