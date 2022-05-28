Maymun Çiçeği Latin Amerika'da: Arjantin 2 vaka açıkladı

Arjantin Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişinin Maymun Çiçeğİ hastalığına yakalandığını açıkladı. Böylece, Maymun Çiçeği virüsü Latin Amerika'ya da ulaşmış oldu.

Arjantin sağlık yetkilileri, vakalardan birisi ülkeye gelen bir İspanya vatandaşı olduğunu açıkladı. Yetkililer, hastaların durumunun iyi olduğunu, karantinaya alındıklarını açıkladı.

Hastalığın en belirgin semptomları ise ateş ve deri döküntüsü olduğu belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri şu ana kadar bildirilen vakaların çoğunlukla hastalığı hafif geçirdiğini bildirdi. Maymun Çiçeği hastalığına ilişkin şu ana kadar, hastalığın endemik olduğu Batı ve Orta Afrika dışında en az 200 vaka bildirildi.