İngiltere'de marketler gıda ürünlerindeki son kullanma tarihlerini kaldırıyor

Enflasyonun 40 yılın ardından ilk kez çift haneye yükseldiği İngiltere'de süpermarketler gıda ürünleri üzerindeki son kullanma tarihlerini kaldırmaya başladı.

Market zincirleri bu uygulamanın müşterilerin paradan tasarruf etmelerini ve israfın önüne geçilmesini sağlayacağını savunuyor.

Bloomberg'ün haberine göre İngiltere'de perakende zincirleri Asda, Co-Op, Morrisons, Waitrose, Tesco ve Marks & Spencer belirli ürünlerinde "son kullanma tarihi" etiketlerini kaldırdıklarını duyurdu. Bazı ürünlerdeyse sadece personelin tarihi geçmiş ürünleri izleyebilmesini sağlayacak taranabilir kodlar kullanılmaya başlandı.

Market zinciri Morrisons kendi markası sütün yüzde 90'ından son kullanma tarihlerini kaldırırken, alışveriş yapanları ürünün tazeliğini "koku testi" yaparak anlamaya çağırdı.

Asda da 1 Eylül'den itibaren yaklaşık 250 taze meyve ve sebze ürününde son kullanma tarihini kaldıracağını duyururken, onu 500'e yakın taze meyve ve sebze ürünüyle Waitrose adlı market zinciri izledi. M&S de mağazalarındaki 300'den fazla meyve ve sebze ürünündeki son kullanma tarihlerini kaldıracağını duyurdu.

Co-Op israfı gerekçe göstererek kendi markası yoğurtlarda son kullanma tarihlerini kaldırdı.

Perakende zincirlerinin israfa karşı "çevre bilinci"yle attıklarını söyledikleri bu adım, bazı medya kuruluşlarının yüksek enflasyon karşısında İngilizlere son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini tüketmelerini önermeye başladığı "karanlık bir arka plan"da atıldı.