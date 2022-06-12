İngiltere'de mahkeme göçmenleri Ruanda'da kamplara kapatma kararını onayladı

İngiltere'deki mahkeme insan hakları grupları tarafından ülkenin göçmen politikasına dönük açılan bir davayı reddetti ve hükümete İngiltere'ye yasadışı yollardan gelen göçmenleri Ruanda'ya gönderme yetkisi verdi.

Londra'nın tasarladığı plana göre, sınır dışı edilen göçmenler zorla Afrika'da bulunan Ruanda'da inşa edilen mülteci kamplarına kapatılacak.

Londra'daki Yüksek Mahkeme'de Yargıç Jonathan Swift, sığınma başvuruları incelenirken mültecilerin Afrika ülkesinden kötü muamele göreceğine veya sınır dışı edileceğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi. Sulh yargıcı, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlik konusundaki kararlarını uygulayabilmesinin "kamu yararı açısından önemli olduğunu", ancak davacıların Pazartesi günü cezalarına itiraz edebileceklerini kaydetti.

Yaklaşık otuz göçmeni taşıyan ilk uçağın Salı günü Kigali'ye hareket etmesi planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR), Care4Calais ve Detention Action gibi insan hakları grupları, İngiltere'nin Ruanda'ya yaklaşık 158 milyon dolar vermesini içeren planın gerçekleştirilemez, insanlık dışı ve İngiliz halkının verdiği vergilerin israfı olduğunu vurguladı.