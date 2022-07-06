İngiltere'de istifa dalgası sürüyor: Johnson'dan ilk açıklama

İngiltere’de dün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından hükümette istifalar devam ediyor.

Ülkede dün akşamdan bu yana istifa eden bakan ve vekil sayısı 21'e ulaştı.

Bakanlar Javid ve Sunak'ın istifasının ardından dün akşam, Fas Ticaret Elçisi Andrew Murrison, Muhafazakar Parti Başkan Yardımcısı Bin Afolami, Kuzey İrlanda Parlamento Özel Sekreteri Jonathan Gullis, Sağlık ve Sosyal Bakım Parlamento Özel Sekreteri Sadiq Bhatti, Ulaşım Parlamento Özel Sekreteri Nicola Richards, Galler Parlamento Özel Sekreteri Virgina Crosbie, Kenya Ticaret Elçisi Theo Clarke, Başsavcı Alex Chalk istifa etti.

Bugün ise, Ulaşım Parlamento Özel Sekreteri Laura Trott, Birleşik Krallık Çocuklardan Sorumlu Bakan Will Quince, Birleşik Krallık Okul Standartlarından Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker, İş Parlamento Özel Sekreteri Felicity Buchan, Birleşik Krallık Hazine Ekonomi Bakanı John Glen, Adalet Bakanlığı Devlet Bakanı Vicroria Atkins, İskan Bakanı Stuart Andrew ve Çevre Bakanlığı Parlamento Dışişleri Müsteşarı Jo Churchill istifa etti.

Son olarak Parlamento Özel Sekreterleri David Johnson, Claire Coutinho ve Selaine Saxby'nin de istifa ettiği öğrenildi.

Johnson: Göreve devam edeceğim

İstifa dalgası sürerken Başbakan Johnson "Göreve devam edeceğim" dedi. Johnson "ancak hükümetin çalışmalarına devam edemeyeceğini fark ederse istifa edeceği" mesajını verdi. Johnson'ın basın sekreteri de yaptığı açıklamada istifa edenlerin yerine yeni atamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

Avam Kamarası'nda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Johnson, "istifa etmesi gereken herhangi bir durum olup olmadığı" sorusuna karşılık, "Önemli bir yetki verildiğinde zor koşullarda bir başbakanın görevi devam etmektir ve ben de bunu yapacağım" dedi.

Muhafazakar Milletvekili Tim Loughton tarafından kendisine yöneltilen istifa sorusuna ise Johnson, "Açıkçası, hükümetin devam etmesinin ve verdiğimiz görevi yerine getirmesinin imkansız olduğunu hissettiğim koşullar olsaydı ya da Ukrayna halkını destekleme arzumuzda hüsrana uğradığımızı hissetseydim o zaman yapardım. Ancak önemli bir yetkiye sahip olduğu zor koşullarda bir başbakanın görevi, görevine devam etmektir. Benim de yapacağım şey bu" yanıtını verdi.

Muhafazakarlardan istifa çağrısı

Muhalif İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Başbakan Johnson'ı eleştirdi. Starmer, adı cinsel istismar suçlamalarına karıştığı için istifa eden Muhafazakar Parti Milletvekili Chris Pincher konusunda Johnson'ın bilgisi olduğunu söyleyerek onu "özür dilemeye" çağırdı. Johnson ise, Londra'daki özel bir kulüpte 2 kişiyi taciz ettiği yönündeki iddiaların ardından geçtiğimiz hafta istifa eden Pincher'ın "artık Muhafazakar milletvekili statüsünü kaybettiğini ve soruşturmayla karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Öte yandan Avam Kamarası'ndaki toplantı sırasında Muhafazakar Milletvekilleri, Başbakan Johnson'ı istifa etmeye çağırdı. Muhafazakar Milletvekili ve 1922 Komitesi yürütme üyesi Gary Sambrook, Johnson için "sorumluluğu almalı ve istifa etmeli" şeklinde konuştu. Başka bir Muhafazakar Parti Milletvekili David Davis ise, Johnson'ı istifaya çağırdığını söyleyerek, "6 ay önce de Başbakanı istifaya çağırdım çünkü o zaman bile liderlik ve dürüstlük yaklaşımının zaten hükümeti felç edecek bir dizi sorun oluşturduğu açıktı. Bugün ondan onurlu olanı yapmasını, ulusun çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymasını istiyorum" dedi.