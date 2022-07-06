İngiltere'de hükümet krizi: İki bakanın ardından istifalar sürüyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidarı Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in beklenmedik istifalarının ardından krize girerken, istifalar devam ediyor.

Son olarak Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker da istifa etti.

İngiltere Aile ve Çocuk Bakan Yardımcısı Will Quince ile bakan danışmanı Laura Trott da görevinden ayrıldı.

Quince istifa gerekçesi olarak suçlamalarla karşı karşıya kalan bir vekille ilgili kendisine “doğru olmayan” bilgi verilmesini gösterdi.

İstifalar Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkında son dönemde ortaya atılan taciz iddialarının ardından gelmişti. Başbakan Boris Johnson, geçmişte Pincher hakkında çıkan benzer iddialardan haberdar olduğu halde onu bu göreve getirmekle suçlanıyor.

Daha önce Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Ofisi'nde partiler düzenlediği için eleştirilen ve üzerindeki istifa baskısı artan Boris Johnson'un bugün parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlaması bekleniyor.