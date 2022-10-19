İngiltere'de demiryolu işçileri yeniden greve gidiyor

İngiltere'de demiryolu işçileri, maaş artışına ilişkin devam eden anlaşmazlık nedeniyle gelecek ay yeniden iş bırakacak.

Ülkede yüzde 10,1'le 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının altında teklif edilen maaş zammını kabul etmeyen Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT), 3, 5 ve 7 Kasım'da greve gideceklerini duyurdu.

İşçiler, ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Sendika ile demiryolu operatörü Network Rail arasında maaş zammı görüşmeleri birkaç aydan bu yana devam ediyor; ancak RMT, enflasyonun altında teklif edilen yüzde 8'lik artışı geri çevirdikten sonra hâlâ uzlaşıya varılamadı.

RMT Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch, Network Rail'in, daha iyi bir ücret teklifi vaadinden vazgeçtiğini, bunun yanı sıra işten çıkarma ve kadrolarda uygun olmayan değişiklikler yapmaya çalıştığını belirtti, Network Rail'i müzakerelerde dürüst olmamakla suçladı.

Ülkede demiryolu işçileri, önceki aylarda da birçok kez greve gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran'da "son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi"ni düzenlemişti.