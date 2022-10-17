Avrupa'da havayolu emekçileri direnişte: Almanya'daki grev İsviçre'ye de sıçradı

Almanya'da Lufthansa'nın Eurowings pilotları bugün itibariyle greve çıktı. Çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle başlatılan grev nedeniyle Köln, Hamburg, Berlin ve Stuttgart'taki havalimanlarında 488 uçuşun yaklaşık 240'ı iptal edildi. Şimdiye kadar 25 binden fazla yolcu grevden etkilendi.

Vereinigung Kokpit (VC) pilotları sendikası üç günlük bir grev ilan etmiş durumda. Sendika, havayolu şirketinin artan dinlenme süreleri gibi önlemlerle pilot iş yüklerini hafifletmesini talep ediyor. Temel talepler arasında yıllık izinlerin 14 gün uzatılması da bulunuyor.

Eurowings pilotları, Ekim ayının başında, yaklaşık 30 bin yolcuyu etkileyen ve yaklaşık 250 uçuşun iptalini tetikleyen bir günlük grev düzenlemişti. Grev çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerçekleşmişti.

Grev İsviçre'ye de sıçradı

İsviçre'de, Eurowings hava yollarında çalışan pilotlar da greve dahil olurken, çok sayıda uçuş burada da iptal edildi.

Eurowings'den yapılan açıklamada, grev nedeniyle Zürih Havalimanı'nda günlük uçuş sayısının 230 ile 400 arasına düştüğü bildirildi.

Grevlere ilişkin açıklama yapan Eurowings Finans Direktörü Kai Duve, pilotlara ek 10 gün izin süresi verileceğini belirtti, ancak bu, işçilerin taleplerini tam olarak karşılamıyor.