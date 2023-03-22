İngiltere'de camiden çıkan bir adam ateşe verilerek saldırıya uğradı

İngiltere’nin Birmingham kentinde, camiden evine dönen bir adam, üzerine alev püskürtülerek saldırıya uğradı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 70’li yaşlarındaki adamın saldırı sonucu ceketi alev aldı ve yüzünde ciddi yanıklar oluştu.

Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Birmigham’da, polisler saldırıyı soruşturuyor.

Bölge polisi, Londra’da geçen ay meydana gelen benzer bir saldırı ile bu olay arasında bir bağlantı olup olmadığını inceliyor.

Saldırı şüphelisi, Birmingham’daki caminin yakınında, cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alındı.

Görgü tanıkları saldırı sonrası alevlerin söndürülmesine yardım ettiklerini anlattı. Evine götürülen adama burada ilk müdahale ambulans görevlilerince yapıldı.

Saldırıya uğrayan kişinin oğlu, babasının ciddi yanıkları olduğunu söyledi.

Hastaneden verilen bilgiye göre, kurbanın yüz bölgesinde ciddi yanıklar bulunuyor. Bu kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı da kaydedildi.

Londra'da da yaşandı

27 Şubat’ta Londra’daki Eaeling bölgesinde 82 yaşında bir adam, benzer şekilde saldırıya uğramıştı.

Birmingham polisinden Richard North, Londra’daki olayı bildiklerini ve iki kent polisinin birlikte çalıştığını söyledi.