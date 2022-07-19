İngiltere'de başbakanlık seçimlerinde yer alan aday sayısı 4'e düştü

İngiltere'de Muhafazakar Parti’nin yeni genel başkanını ve ülkenin başbakanını belirlemek için yapılan oylamada aday sayısı 4'e düştü. Bugün yapılan oylamada, 115 ile en yüksek oyu eski Maliye Bakanı Rishi Sunak aldı.

Yeni parti genel başkanı ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch'un 58 oy alarak bir sonraki tura yükselirken, Milletvekili Tom Tugenhadt'ın 31 oy alarak seçimlerden elendi.

12 Temmuz’da adaylık başvurularının alınmasıyla başlayan seçim sürecinde bugün yapılan oylamayla birlikte eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 3 kez art arda en yüksek oyu aldı. Sunak, geçen hafta çarşamba günü yapılan oylamada 88 oy, perşembe günü yapılan oylamada 101 oy ve bugün ise 115 oy aldı. (İHA)