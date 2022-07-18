Zaharova’dan İngiltere Dışişleri Bakanına: 'Kötü eğitimli kadın'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın İngiltere başbakanı olarak seçilmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20’de görüşüp onu köşeye sıkıştırabileceğini söylemesine dair açıklamada bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Zaharova açıklamasında, Truss’ın şubat ayında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede Rostov ve Voronej bölgelerinin Rusya’nın toprağı olması konusunda kafa karışıklığı yaşamasına değindi. Zaharova, Truss’ı ‘Kötü eğitimli kadın’ olarak nitelendirdi.