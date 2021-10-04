İngiltere’de akaryakıt krizinde ordu görevlendirildi

İngiltere'nin domuz eti, petrol ve kümes hayvanlarından ilaçlara ve süte kadar birçok noktada tedarik zincirleri kırılma noktasına geldi.

Reuters’ta yer alan habere göre kamyoncu kıtlığı nedeniyle panik hâlindeki yakıt satın alma, geçen hafta büyük şehirlerde yığılmış sürücü kuyruklarıyla kaotik sahneleri tetikledi. Bazıları pompalar yüzünden yumruk yumruğa kavga etti, bazıları ise eski su şişelerinde yakıt biriktirdi.

İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağını açıklamıştı. Bu sabah üniformalı İngiliz askerlerinin bir akaryakıt istasyonu deposuna geldiği görüldü.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, LBC radyosuna verdiği demeçte, "Ekstra bir önlem olarak, fazladan sürücüleri çalıştırdık" dedi.

Öte yandan Londra genelinde en az bir düzine benzin istasyonunun hâlâ kapalı olduğu görüldü.

Petrol Perakendecileri Derneği, Londra ve güneydoğudaki akaryakıt istasyonlarının yaklaşık yüzde 22'sinin hâlâ yakıtsız olduğunu söyledi ve derneğin genel müdürü Gordon Balmer, stokları normale döndürmenin bir hafta ila 10 gün sürebileceğini söyledi.

İngiliz bakanlar, yakıt krizinin Brexit ile bir ilgisi olduğunu defalarca reddettiler ve diğer Avrupalı komşular benzin istasyonlarında kuyruklar yaşamamış olsalar da, kamyon şoförü kıtlığını küresel bir sorun olarak gösterdiler.